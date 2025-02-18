مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!

مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت مصادر مطلعة ، الثلاثاء، عن اجتماع الإطار في منزل الضمير الإيراني هادي العامري زعيم ميليشيا بدر مساء يوم 17/2 إذ جرى الاتفاق على تمرير قانون خدمة مجاهدي الحشد الشعبي بنفس طريقة تمرير القوانين الجدلية والنصاب غير مكتمل في البرلمان .وقالت المصادر؛ أن “الاجتماع ناقش حماية المصالح الإيرانية بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران “.وأوضحت ؛ أن “زعماء الإطار وافقوا على التوجيه الإيراني ببقاء فالح الفياض رئيسا للحشد الشعبي حتى الممات وغير مشمول بقانون الحشد او غيره من قوانين الدولة بالنسبة للعمر الزمي او مدة بقائه في المنصب لمتطلبات المشروع الإيراني في العراق والمنطقة. 

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