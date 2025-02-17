مصادر سياسية: بغداد أبغلت واشنطن برغبتها على بقاء قواتها في العراق

مصادر سياسية: بغداد أبغلت واشنطن برغبتها على بقاء قواتها في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر من واشنطن،مساء أمس الأحد، (16 شباط 2025)، ان الادارة الأمريكية، تبلّغت من الحكومة العراقية انها تريد بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.وذكرت المصادر ، ان “بلاغ بغداد لواشنطن تضمن رغبتها التخلّي عن الاتفاق المعقود بين البلدين، الذي ينصّ على انسحاب القوات الأمريكية بحلول شهر ايلول سبتمبر 2025 المقبل في مرحلة أولى”.وكان العراق والولايات المتحدة، قد أعلنا في 27 من أيلول 2024، إن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.

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