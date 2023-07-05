مصادر سياسية :تفكك تحالف السيادة قريباً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- افادت مصادر مطلعة، الاربعاء، بوجود اجتماع حاسم بين تقدم والخنجر نهاية تموز الجاري في بغداد.وقالت المصادر ، إن” اجتماعا حاسما سيعقد نهاية تموز الجاري بين قيادات تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسيادة برئاسة خميس الخنجر من اجل اتخاذ القرار حول ملف الانتخابات القادمة”.وأضاف، ان” الدخول بقائمتين في الانتخابات خيار تدعمه كل الاطراف وخاصة قيادات الخنجر التي ترى بان تحالفها مع تقدم خطأ فادح بعد تدني شعبيته ومشاكله المتعددة في الانبار وديالى وتورط بعض قياداته في ملفات فساد مالي واداري”.واشار الى ان” الخنجر يدعم انهاء التحالف مع الحلبوسي وان زيارته الاخيرة الى اربيل كانت بهذا الاتجاه”، لافتا الى ان “تقدم في وضع يرثى له الان بعد تخلي اقرب حلفائه”.ويعاني تقدم من اشكاليات كثيرة زادت من انحسار شعبيته في عدة محافظات ابرزها ديالى في الاشهر الماضية”.