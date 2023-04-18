مصادر سياسية:(15) مسؤول أنباري معتقل أعترفوا على الحلبوسي في بيع أراضي المحافظة خلافاً للقانون

مصادر سياسية:(15) مسؤول أنباري معتقل أعترفوا على الحلبوسي في بيع أراضي المحافظة خلافاً للقانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر سياسية انبارية ،اليوم الثلاثاء، ان “15 معتقلا على ذمة التحقيق جميعهم من حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعترفوا بصلتهم المباشرة بالحلبوسي”. وأضاف ان “10 مدراء في البلدية ودائرة تسجيل العقاري ومحافظة الانبار تم نقلهم الى بغداد بعد اعتقالهم من قبل هيئة النزاهة فيما بلغ عدد المقربين من الحزب وهم سماسرة 5 أشخاص بينهم من أقارب الحلبوسي”.وأشار إلى أن ” العديد من مواطني المحافظة قدموا أدلة دامغة بشأن التلاعب بعقارات المحافظة من قبل السلطة المحلية التي ليس من صلاحيتها الاستثمار باملاك المحافظة كونها تابعة للسلطة الاتحادية “ . وأوضحت المصادر ، ان ” جميع رؤساء أقسام الدوائر خاصة الادارية كالتسجيل العقاري او النفط او المرور او غيرها هم من حزب تقدم ولذلك فان جميع قضايا الفساد بالمحافظة يتحملها الحلبوسي وقيادات حزبه “.

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