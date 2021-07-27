مصادر :قاآني في بغداد للتأكيد على مواصلة استهداف القوات الأمريكية من قبل حشده الشعبي

مصادر :قاآني في بغداد للتأكيد على مواصلة استهداف القوات الأمريكية من قبل حشده الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية عراقية عن وصول قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد في زيارة غير معلنة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وبغداد بخصوص سحب القوات القتالية من البلاد في نهاية العام الحالي.وقالت مصادر متطابقة، إن قاآني وصل برفقة عدد محدود من مساعديه والتقى بزعامات الحشد الشعبي، لمناقشة الاتفاق الأميركي مع حكومة مصطفى الكاظمي.ونقلت المصادر المطلعة أن قاآني بدأ بعقد لقاءات مع أطراف سياسية فور وصوله إلى بغداد.في غضون ذلك، أكد مصدر مقرب من “كتائب حزب الله” وصول قاآني إلى بغداد، متحدثا  عن أن الزيارة تهدف لتوحيد الموقف لفصائل الحشد بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالوجود العسكري الأميركي في العراق.وما زال موقف الفصائل غير واضح، فلم تصدر عنها غير بيانات وتصريحات استبقت المباحثات وأكدت فيها رفض ما وصفته بتصنيفات قوات قتالية وغير قتالية، معتبرة أن المطلب الأول هو خروج القوات الأجنبية من البلاد، بما فيها قوات التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الأطلسي.

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