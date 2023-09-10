مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له

مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اعلنت مصادر لبنانية، يوم الأحد، أن هناك مساعي إيرانية لطلب اعفاء بلاده من 1.1 مليار دولار هي مستحقات للعراق لقاء الاتفاق النفطي السابق، فيما يلقى هذا المسعى معارضة شديدة من أطراف عراقية فاعلة.وذكرت وكالة “نداء الوطن” اللبنانية، أن “ذلك المبلغ لم يدفع حتى تاريخه وفق الاتفاق الموقع في تموز 2021 على أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بالليرة اللبنانية في لبنان حسب سعر الصرف لقاء خدمات تُقدَّم للعراقيين”.واشارت المصادر الى “كلام في الكواليس ونطاق ضيق بدأ يتردد عن طلب الإعفاء من خلال التدخل الإيراني ، علماً بأن اتفاقاً جديداً سيسري في الشهرين المقبلين لتزويد لبنان بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار 1،5 مليون طن متري بأمر إيراني أيضا.

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