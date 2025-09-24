مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر

مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة ،الاربعاء، أن أعضاء الوفد العراقي في نيويورك، وبينهم مستشارون ومرافقون كثر، شوهدوا وهم يترددون على مراكز تسوق عالمية تضم متاجر للعطور والملابس الباهظة والإلكترونيات، في وقت يعاني فيه الشعب من انقطاع الكهرباء ونقص المياه وتدهور الخدمات الصحية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.الفضيحة أثارت موجة غضب شعبي واسع، وسط تساؤلات ملحّة كيف يسمح الوفد لنفسه بإنفاق أموال الدولة على الكماليات فيما يفتقر المواطن إلى أساسيات العيش الكريم؟ وهل تحولت الدبلوماسية العراقية من منصة لحماية المصالح الوطنية إلى منصة للتسوق واستعراض الرفاهية؟مواطنون  وصفوا المشهد بأنه “خيانة صريحة” لمعاناة العراقيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين على هذا الاستهتار، ومؤكدين أن رائحة الفساد باتت أقوى من أي عطر فاخر يمكن أن يخفي الحقيقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *