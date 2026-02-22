مصادر مطلعة: الإطار ينتظر قرار خامنئي في سحب ترشيح المالكي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر مطلعة، اليوم، عن توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله حسب قرار خامنئي.

وقالت المصادر، إن “الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الإيرانية، يتجه لعقد اجتماع لانهاء حالة الانسداد السياسي والاتفاق على موقف موحد بشأن مرشح رئيس الحكومة حسب قرار خامنئي”.

ويضيف أن “التوجه الحالي هو اختيار شخصية تناسب الظروف المحيطة بالبلاد والتحديات الاقتصادية والأمنية، على أن يتم تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيكلف بدوره مرشح الإطار بتشكيل الحكومة”.

ولفت إلى أن “الاجتماع سيتناول قضية استمرار ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أو انسحابه وفق قرار خامنئي.