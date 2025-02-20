مصادر مطلعة: السوداني خصص مناصب رفيعة لحزب الحكيم بتوجيه إيراني

مصادر مطلعة: السوداني خصص مناصب رفيعة لحزب الحكيم بتوجيه إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، ان تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم سيحصل على مناصب رفيعة جديدة في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إضافة الى منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات كـ”ترضية” للحكيم لدعم السوداني لولاية ثانية بتوجيه إيراني. وقالت المصادر ، إن “أوامر ديوانية ستصدر تباعا والتي تتضمن تسمية مرشحين من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، لشغل مناصب مختلفة من بينها تكليف صفاء الكناني برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات”، مبينة أن التيار “سيحصل على مناصب أخرى تنحصر بين (وكيل وزير ومستشار)، وستعلن في حينها أي بعد توقيع الأوامر الديوانية الرسمية”.

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