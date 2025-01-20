مصادر نيابية: إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في “سلة واحدة”!

مصادر نيابية: إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في “سلة واحدة”!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر نيابية، يوم الاثنين، عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها غداً الثلاثاء.وذكرت المصادر، ، أن “جلسة يوم غد الثلاثاء، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.وأشارت المصادر، إلى أن “القوانين الجدلية سترى طريقها للتصويت في جلسة الغد، بعد اتفاق جميع الأطراف السياسية والنيابية على ذلك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *