مصدرأمني:صباح النعمان ناطقا رسميا بأسم القائد العام للقوات المسلحة

مصدرأمني:صباح النعمان ناطقا رسميا بأسم القائد العام للقوات المسلحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر رفيع المستوى، الخميس الماضي، بوجود تغييرات جديدة في المناصب الأمنية، وتعيين قادة جدد.وقال المصدر ، إن “القائد العام للقوات المسلحة كلف وبشكل رسمي (صباح النعمان) ناطقاً رسمياً باسم القائد العام للقوات المسلحة”.وأضاف المصدر إنه “تقرر تسمية اللواء سعد معن رئيساً لخلية الاعلام الامني”.ورجحت المصادر عن وجود تغييرات أمنية أخرى لكن لم تعلن الى الآن.

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