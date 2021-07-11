مصدر:إحراق 15 دونماً من البساتين في ديالى من قبل ميليشيا بدر

مصدر:إحراق 15 دونماً من البساتين في ديالى من قبل ميليشيا بدر
آخر تحديث:

بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاحد، باحتراق اكثر من 15 دونماً من البساتين في الشريط الزراعي بين اطراف بعقوبة وناحية العبارة.وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بديالى رعد التميمي في حديث صحفي، إن “حرائق الميليشيا المسيطرة على عموم ديالى “في إشارة ضمنية لبدر” نشبت في الشريط الزراعي الممتد بين قرية الدوريين في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة وقرية خرنابات في اطراف بعقوبة ما تسبب باحتراق اكثر من 15 دونماً من البساتين وهلاك 5 بساتين مثمرة بالكامل”.واكد التميمي ان “فرق الاطفاء اخمدت الحرائق ومنعت امتدادها للحوض الزراعي الممتد على ضفاف نهر ديالى”، مؤكدا ان “اسباب الحرائق قيد التحقيق”.وتشهد بساتين ديالى بين الحين والاخر حرائق مدمرة من قبل الميليشيات باوامر إيرانية.يذكر ان محافظة ديالى  تحت السيطرة المطلقة لميليشيا بدر بزعامة الضمير الايراني هادي العامري .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *