مصدر:إطلاق سراح قيادي في تحالف الخنجر في ديالى

مصدر:إطلاق سراح قيادي في تحالف الخنجر في ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبارالعراق – كشف مصدر حكومي، الأربعاء، عن الافراج عن قيادي في تحالف عزم بمحافظة ديالى امجد الدايني بعد ساعات على اعتقاله.وأفاد المصدر ،ان” القيادي في تحالف عزم في ديالى امجد الدايني اطلق سراحه قبل قليل بعد ساعات على اعتقاله بموجب مذكرة قبض رسمية صادرة عن القضاء العراقي بعد رفع ديوان الوقف السني دعوى قضائية بحقه”:واضاف المصدر،ان” اطلاق السراح تم بكالفة وفق الاجراءات القانونية”، مبينا أن “الاعتقال يشير الى حرب باردة بين عزم وتقدم التي تنتمي اليه شقيقه رئيس ديوان الوقف السني والتي فازت في مقعد الكوتا عن دائرة بعقوبة لافتا الى الدايني كان من ابرز منتقدي ديوان الوقف السني ابان الانتخابات واثار ملفات متعددة في حينها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *