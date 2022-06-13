مصدر:اجتماع بين البارزاني والحلبوسي والخنجر للتحالف مع الإطاريين

مصدر:اجتماع بين البارزاني والحلبوسي والخنجر للتحالف مع الإطاريين
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الإثنين، عن عقد مسعود بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اجتماعاً قريباً وصفه بالمهم لاتخاذ قرار “موحد” بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.وأفاد المصدر ، إن “الاجتماع سينعقد يوم غد او بعده”، مشيراً إلى أن “قراراً موحداً سيتخذ تجاه المرحلة المقبلة، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية”.

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