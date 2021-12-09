مصدر:ارتفاع عدد الكتلة الشعبية المستقلة إلى (6) أعضاء

مصدر:ارتفاع عدد الكتلة الشعبية المستقلة إلى (6) أعضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد اعضاء “الكتلة الشعبية المستقلة” من المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب المقبل.واضاف المصدر، أن “عدد أعضاء الكتلة الشعبية المستقلة ارتفع إلى 6 اعضاء بعد انضمام المرشحة المستقلة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري”، لافتاً إلى أن “هناك 3 مرشحين فائزين مستقلين سينضمون للكتلة خلال الايام المقبلة”.

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