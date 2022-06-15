مصدر:الإطار ينتظر رد”الحنانة” لإقناع الصدر بالعدول عن قرار الإستقالة

مصدر:الإطار ينتظر رد”الحنانة” لإقناع الصدر بالعدول عن قرار الإستقالة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، ان قوى في الاطار بعثت برسالة الى زعيم التيار الصدري لمراجعة قراره الأخير وعودته للعملية السياسية.وأفاد المصدر ؛ إن “الإطار التنسيقي بعث برسالة الى الكتلة الصدرية لتحديد الموقف ازاء عزم وفد من الإطار التنسيقي الذهاب الى الحنانة للقاء الصدر والتباحث معه للعدول عن قرار الانسحاب وبدء المفاوضات”.وأضاف أنه “اذا جاء الرد من  الكتلة الصدرية بالقبول حينها سيتوجه وفد من الاطار برئاسة هادي العامري الى الحنانة للتفاوض اما اذا كان الرد أن التفاوض سيكون في بغداد فسيحضر الجميع لطاولة حوار مستديرة”.وتابع أن “الإطار ينتظر رد الكتلة الصدرية على رسالته”، منوها الى ان “من بين أهم المحاور التي تضمنتها الرسالة أنهم (الإطار) سيمضون باتجاه تشكيل اغلبية موسعة ولابد من اطلاع الكتلة الصدرية على ذلك لتحديد موقفهم إزاء ذلك ومحاولة إقناعهم بالعدول عن موقفهم”.

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