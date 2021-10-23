مصدر:التيار الصدري يرغب العمل مع المستقلين

مصدر:التيار الصدري يرغب العمل مع المستقلين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في التيار الصدري، اليوم السبت، بترحيب تياره للعمل مع المستقلين لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وقال المصدر ، طالبا عدم ذكر اسمه، إن “التيار يرحب بكل شخصية وطنية تغير الواقع السياسي الذي سبب تدهور الوضع العراقي منذ 17 عشر عاماً”، مشيراً إلى أن “العراق اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية بعيداً عن التوافقات”.ويين أن، “المستقلين لديهم رؤية سياسية أفضل من رؤية الأحزاب”، مضيفا أن “هناك ترحيباً بالكتل الأخرى بعيداً عن التوافقات التي أدت إلى شلل عمل الوزارات”. واوضح أن “العراق يحتاج إلى سياسة جديدة للمرحلة المقبلة تكون من ضمن حكومة ائتلافية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *