مصدر:الحلبوسي منع استجواب وزير المالية خشية من كشفه وثائق خطيرة!

مصدر:الحلبوسي منع استجواب وزير المالية خشية من كشفه وثائق خطيرة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمنع استجواب وزير المالية علي علاوي، خشية من كشف الوزير ملفات ووثائق خطيرة.وقال المصدر، ان “وزير المالية علي علاوي طلب ان يكون استجوابه في البرلمان العراقي عن بعد ومن خارج العراق وان تكون الجلسة علنية وتبث على الهواء لأنه ينوي تقديم وثائق وادلة خطيرة  تجعل المتظاهرين يقتحمون البرلمان، لما في الملفات والادلة من قضايا فساد كبيرة”.وبين ان “هذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى التراجع عن استجواب علاوي، رغم تحديد جلسة الاستجواب، والحلبوسي يعمل حالياً لدفع كرة النار عنه وفي الخفاء يدفع نواب من كتل سياسية شيعية الى المواجهة مع وزير المالية”.

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