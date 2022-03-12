مصدر:الصدر أسقط الفيتو على المالكي بتوجيه من خامئني

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مساء اليوم.. اجتماع الصدر مع زعماء الاطار وتحالف السيادة لبحث توزيع المناصب
تحالف الفتح:إندماج التيار الصدري والإطار يمثل الكتلة الأكبر
الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
ائتلاف المالكي:نؤيد ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة
حزب طالباني يرحب بالتقارب الصدري/ الإطاري
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الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
حزب طالباني يهدد بالإنفصال عن الإقليم جراء فساد وسطوة حزب بارزاني
نائب:شركات العائلة البارزانية التي تعمل في الإقليم ووسط وجنوب العراق فاسدة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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