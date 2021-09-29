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مصدر:العائلة البارزانية تطالب بمنصب رئيس الجمهورية لأبنها نجيرفان
صالح يؤكد على ضرورة مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية
كتلة سياسية ترفض قرار البنك المركزي للاقتراض الداخلي
المالية النيابية تنفي وجود استقطاعات وضرائب على رواتب الموظفين في موازنة 2022
القانونية النيابية:قرارات المحكمة الاتحادية بطعون الحكومة ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة التنفيذ
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كتلة سياسية ترفض قرار البنك المركزي للاقتراض الداخلي
المالية النيابية تنفي وجود استقطاعات وضرائب على رواتب الموظفين في موازنة 2022
إيران تطلب من العراق تجديد عقد استيراد الغاز منها
وزارة التخطيط:العراق لم يستصلح أراضيه منذ عام 2016
المحكمة الاتحادية توافق على ( 6 )فقرات مطعون بها من قبل الحكومة في قانون موازنة 2021
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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