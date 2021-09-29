مصدر:العائلة البارزانية تطالب بمنصب رئيس الجمهورية لأبنها نجيرفان

مصدر:العائلة البارزانية تطالب بمنصب رئيس الجمهورية لأبنها نجيرفان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن توجيه قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رسالة للاتحاد الوطني الكردستاني وصلت إلى رئيس المكتب السياسي للحزب كوسرت رسول.وقال المصدر، إن “مفاد الرسالة أن الحزب الديمقراطي لن يتخلى عن رئاسة الجمهورية هذه المرة نجيرفان البارزاني، ومن الأفضل الاتفاق داخل البيت الكردي قبل الذهاب إلى بغداد”.وأضاف أن “مضمون الرسالة هي أن رئاسة الجمهورية استحقاق انتخابي للحزب الأكبر داخل المكون، كما معمول به في الرئاسات الأخرى مع المكونين الشيعي والسني، وبالتالي فأن المنصب هو من حصة الحزب الكردي الذي يحصل على عدد مقاعد أكبر”.وأوضح المصدر، أن “الديمقراطي أبدى استعداده لأعطاء الحزب مناصب في بغداد وأربيل، والتفاهم على الأمر عبر اتفاق سياسي قبل الذهاب للتصويت داخل البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *