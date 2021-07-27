مصدر:الكاظمي وافق على تواجد ضباط أمريكان في قاعدة الإمام علي

مصدر:الكاظمي وافق على تواجد ضباط أمريكان في قاعدة الإمام علي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وافق على طلب للتحالف الدولي يقضي بتواجد ضابط أمريكي في قاعدة “الإمام علي” الجوية العسكرية في مدينة الناصرية بهدف التصدي لأي هجمات محتملة تشنها الفصائل المسلحة عبر الطائرات المسيّرة.وقال المصدر ، إن الكاظمي وافق على الطلب الموجهة عن طريق وزارة الدفاع العراقية بما يخص وجود ضابط ارتباط أمريكي في برج الملاحة الجوي لقاعدة “الإمام علي” الجوية ومطار ذي قار الدولي وذلك لتأمين اتصال مباشر الى مركز الحماية الأمريكي في حال وجود تهديد بهجمات يتم تنفيذها من خلال الطائرات المسيرة او اي هجوم جوي آخر.وأضاف المصدر أن الطلب تضمن أَلّا يقوم هذا الضابط بالتدخل في الملاحة الجوية المدنية والعسكري في القاعدة والمطار ( حسب ما جاء في طلب ).

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