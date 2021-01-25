مصدر:بأمر إيراني الكاظمي ألغى إعفاء “أبو علي البصري” من منصبه الذي مكث فيه أكثر من 12 سنة!!

مصدر:بأمر إيراني الكاظمي ألغى إعفاء “أبو علي البصري” من منصبه الذي مكث فيه أكثر من 12 سنة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، بأن مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، “أبو علي البصري”، باشر بمهامه بعد إلغاء أمر إقالته من منصبه.وأكد المصدر، إن “البصري باشر بمنصبه بعد إلغاء أمر اعفائه من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتدخل من الحرس الثوري الإيراني مباشرة “.وكان الكاظمي، قد أقال البصري وعدداً من قيادات الأجهزة الأمنية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي نفذه انتحاريان في ساحة الطيران وسط بغداد، وأودى بحياة 32 شخصاً وإصابة 110 جرحى.وأكد الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن الكاظمي قرر اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه.وقال رسول في بيان، إن “القائد العام كلف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة”.يذكر ان القيادي في حزب الدعوة أبو علي البصري شغل المنصب منذ 2009 ويعتبر  الشخص الوحيد الذي يتواجد في هذا المنصب منذ أكثر من 12 سنة  وقبلها كا مديرا لمكتب نوري المالكي وهو مرتبط بايران ويتمتع بعلاقات مع قيادات حزب الله اللبناني.

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