مصدر:تجدد التظاهرات في السليمانية ضد حكومة الإقليم الفاسدة

مصدر:تجدد التظاهرات في السليمانية ضد حكومة الإقليم الفاسدة
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في السليمانية، السبت، بتجمع المئات من الطلبة مجددا أمام جامعة رابرين بقضاء رانيا بمحافظة السليمانية.واضاف المصدر، إن “المئات من الطلبة عاودوا التظاهر مجدداً ضد حكومة حزبي بارزاني وطالباني الفاسدة ،مطالبين بصرف المنحة المالية المخصصة للطلبة”.وأضاف أن “الطلبة تجمعوا أمام البوابة الرئيسية لجامعة رابرين بقضاء رانية، مؤكدين الاستمرار باستمرار التظاهر لحين تحقيق مطالبهم”. 

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