مصدر:توزيع (5)ملغم من المخدرات إلى المعتصمين من الحشد لدخول المنطقة الخضراء

مصدر:توزيع (5)ملغم من المخدرات إلى المعتصمين من الحشد لدخول المنطقة الخضراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء،بتوزيع (5) ملغم من المخدرات الإيرانية إلى المعتصمين من منتسبي الحشد للدخول الى المنطقة الخضراء،أكد المصدر، ان أمرا من أبو فدك رئيس أركان الحشد بتوزيع (5) ملغم من المخدرات الايرانية الى منتسبي الحشد  بغية الدخول إلى المنطقة الخضراء كجزء من التصعيد الاحتجاجات بعد انتهاء مهلة الـ(72) ساعة.وأضاف المصدر؛ أن هناك نية لدخول القطيع الى المنطقة الخضراء .

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