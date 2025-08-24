مصدر:حزب بارزاني يسعى لعدم إلقاء القبض على (برهم صالح)من قبل ميليشيا بافل الطالباني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن أنباء تفيد بصدور أوامر اعتقال بحق رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، على خلفية تورطه المزعوم في محاولة انقلاب على سلطة بافل الطالباني في السليمانية.وقال المصدر،أن “وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل إلى السليمانية في محاولة لاحتواء التوتر ووقف الإجراءات القانونية بحق صالح، فيما تصر حكومة السليمانية على المضي في إصدار المذكرة دون تريث”.وأشار المصدر إلى أن “قوات حرس الإقليم أعادت إغلاق مداخل ومخارج محافظة السليمانية، في إطار استعدادات لتطويق منزل برهم صالح، الذي تشير المصادر إلى أنه محاط بقوة قوامها نحو 600 مقاتل مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة”.وأكد أن “الوضع الأمني في المحافظة لا يزال متوتراً، وسط انتشار جماعات مسلحة خارج نطاق السيطرة الرسمية عند مداخل ومخارج المدينة”، مشدداً على أن “المشهد مرشح لمزيد من التصعيد في حال عدم احتواء الأزمة”.

