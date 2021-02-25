مصدر:حقنة تخدير جديدة لأهالي الناصرية من قبل الكاظمي

مصدر:حقنة تخدير جديدة لأهالي الناصرية من قبل الكاظمي
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 الناصرية/ شبكة أخبار العراق- كشف أحد شيوخ عشائر ذي قار المشاركين باجتماع اللجنة الوزارية، اليوم الخميس، عن وعود قدمتها اللجنة لهم، لإنهاء الازمة في المحافظة.وقال الشيخ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لوكالات محلية، أن “اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدت شيوخ واهالي ذي قار، بالاستجابة لمطالب الأهالي خلال 3 ايام، بعد عودتهم للقاء رئيس الوزراء”.واضاف الشيخ أن “من أهم المطالب التي قدمها الاهالي للجنة، هو إقالة الحكومة المحلية والمساهمة في اعمار المحافظة من خلال ايادي أمينة”.واضاف، ان “وعود الكاظمي كثرت بدون فعل على الأرض تشبه إبرة التخدير، ووصل في وقت سابق اليوم، وفدا حكوميا مكونا من وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي الى محافظة ذي قار، لمتابعة الاوضاع في المحافظة والتوصل لمعالجات لها وذلك على خلفية التصعيد الاحتجاجي والمواجهات المستمرة منذ ثلاثة أيام. 

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