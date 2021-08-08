مصدر:قمة دول الجوار في العراق قد تؤجل بسبب “التزامات” قادة الدول

مصدر:قمة دول الجوار في العراق قد تؤجل بسبب “التزامات” قادة الدول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر عراقي، الأحد، تفاصيل عن قمة قادة دول الجوار المقرر أن تعقد في العاصمة بغداد خلال الشهر الحالي بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال المصدر، إن “من المقرر أن تعقد القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ولم يتأكد ذلك بعد”.وأضاف، أن القمة قد تؤجل بناء على مواعيد والتزامات قادة الدول، والدعوات وجهت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومساء اليوم ستوجه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق وفد عراقي حكومي رفيع”.وأشار المصدر، إلى أن “الحكومة العراقية لم تحدد بعد إذا ما كانت ستوجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، أم لا”.

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