مصدر:مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي تقتحم مشروعا سكنياً لفرض الإتاوة

مصدر:مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي تقتحم مشروعا سكنياً لفرض الإتاوة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اقتحمت مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي ، اليوم الاحد ، مشروع مجمع سكني تحت الإنشاء في محاولة لفرض “اتاوة” على الشركة المنفذة للمشروع.وابلغ مصدر أمني شبكة اخبار العراق، أن مجموعة من ميليشيا الحشد (قرابة الـ15 مسلحا) يستقلون اربع عجلات عائدة للحشد الشعبي الى مجمع الجزيرة السكني في منطقة البياع م817، مشيرا الى ان المسلحين ينتمون إلى هيئة الحشد الشعبي.واضاف المصدر؛ ان مشادة كلامية حدثت بين المسلحين واصحاب المجمع مدعين أن لديهم مبالغ مالية مع صاحب المشروع.وتابع المصدر انه تم الاتصال بوزارة الداخلية الى المكان المقصود وكذلك استدعاء قوة من الشرطة الاتحادية من قبل أصحاب المشروع وتم حضور القوة ومحاصرة العجلات داخل المجمع، لافتا الى ان المسلحين يحملون اسلحة متوسطة وخفيفة وهويات تحمل عنوان رئاسة الوزراء /الحشد الشعبي ويعملون في مقر رئاسة أركان الحشد  واطلق سراحهم فورا.

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