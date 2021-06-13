مصدر:مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي تقتحم مشروعا سكنياً لفرض الإتاوة

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نائب كردي:عدم تسليم حكومة مسرور قوائم موظفيها إلى بغداد لوجود “الفضائيين”
نائب يطالب حكومة الكاظمي بالحد من ارتفاع سعر صرف الدولار
وزارة الموارد المائية:إيران طلب تأجيل زيارة الوفد العراقي اليها بشأن ملف المياه
الاقتصاد النيابية:إتفاقية الإزدواج الضريبي مع الكويت ليس من مصلحة العراق
نائب: بأمر من الكاظمي تحويل أموال المحافظات والوزارات في قانون الموازنة إلى ميليشيا الحشد الشعبي
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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