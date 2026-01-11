مصدرمسؤول: الحلبوسي يفتح مزاد بيع المناصب في الانبار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح مزاد بيع المناصب العليا في تشكيلة الحكومة الجديدة  بعد الانتهاء من تسوية الخلافات مع ابرز معارضيه. وقال المصدر في تصريح صحفي ، ان” رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي افتتح بورصة بيع المناصب العليا في تشكيلة الحكومة الجديدة عادت الى الواجهة تحت مسميات التسوية السياسية بين الفرقاء في مؤشر يدل على وجود صفقات يديرها سياسيون واصحاب رؤوس اموال لشراء المناصب القيادية بعد تسوية الخلافات بين رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ورئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر وعدد اخر من المعارضين للحلبوسي بعد تسوية خلافاتهم “.واضاف المصدر ان” الحلبوسي افتتح بورصة بيع المناصب العليا في تشكيلة الحكومة الجديدة حيث تراوحت اسعار شراء منصب برتبة وزير الى 200 مليار دينار “، مبينا ان” هيبت الحلبوسي دفع مبلغ 300 مليار دينار لرئاسة تحالفه محمد الحلبوسي لشراء منصب رئاسة البرلمان”.واوضح ان” كل من يستلم مهام عمله الجديد يتعهد بولائه للحلبوسي وحزب تقدم رغم دفع المبلغ المالي ، مؤكدا ان” عمليات بيع المناصب ستشهد ارتفاع كبير خلال الايام المقبلة بالتزامن مع نية الحلبوسي وبالتنسيق مع محافظ الانبار عمر مشعان دبوس صدور اوامر اعفاء جديدة بحق كبار المسؤولين في الحكومة المحلية “.

