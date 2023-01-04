مصدر:ميليشيا بدر تكبد العراق خسارة 100 مليون دينار يومياً بسبب سطوتها على منافذ ديالى

مصدر:ميليشيا بدر تكبد العراق خسارة 100 مليون دينار يومياً بسبب سطوتها على منافذ ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مسؤول، اليوم الأربعاء، عن الفساد في المنافذ الحدودية وخاصة في ديالى .وقال المصدر، إن “وضع المنافذ الحدودية في العراق يحتاج الى إعادة نظر شاملة في ظل تنامي تغلغل ميليشيات الحشد خاصة ميليشيا بدر في ديالى التي تنهب خيرات البلاد وتحاول بطرق ملتوية ادخال كل شيء ممنوع لتحقيق أرباح وأجندة في الداخل”.وأضاف، هناك تعهد بتطهير منافذ ديالى من سطوة ميليشيا بدر، مبينا أن “حجم الخسائر المادية بسببها يصل الى 100 مليون دينار يوميا”.وأشار  إلى أن  “منافذ كردستان بدأت تثير قلقا حقيقيا ليس في ديالى فحسب بل في العراق كله، لان الجزء الاكبر من المواد الفاسدة وغير الصالحة تدخل عبر بعضها خاصة التي لا تخضع لأي إجراءات رقابية حكومية من قبل بغداد”، مؤكدا أن “هناك سلسلة قرارات مهمة ستصدر قريبا وفق المعلومات لبسط قبضة الدولة على جميع المنافذ الحدودية وفق إطار موحد في العمل والتنظيم”.

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