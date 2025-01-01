مصدر أمني:أمن الحشد اعتقل مجموعة من الشباب مزقوا صورة المقبور سليماني ومواطنه المهندس

مصدر أمني:أمن الحشد اعتقل مجموعة من الشباب مزقوا صورة المقبور سليماني ومواطنه المهندس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، مساء أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على مجموعة من الشباب أقدموا على تمزيق صورة الإيراني المقبور قاسم سليماني،ومواطنه “ابو مهدي المهندس”.وقال المصدر ، إن مديرية أمن الحشد الشعبي بزعامة الفريق الركن دمج القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله المدعو حسين اللامي ألقت القبض على مجموعة من “المخربين “قاموا بتمزيق صورة الإيراني المقبور قاسم سليماني ومواطنه المكنى ابو مهدي المهندس  قرب فندق “بابل” في منطقة الكرادة وسط بغداد”.وبين المصدر ،ان الحشد يرفض رفع العلم العراقي من قبل العراقيين ولكنه يسمح بنصب تماثيل وصور خامئني وسليماني وفايروسات إيران  التي دمرت العراق ومازالت في ظل حكومة الإطار الايرانية.

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