مصدر أمني:إحباط محاولة إحراق مستشفى الفرات في النجف

مصدر أمني:إحباط محاولة إحراق مستشفى الفرات في النجف
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية احبطت عملية إحراق مستشفى الفرات بقضاء الكوفة جنوبي المحافظة.وأبلغ المصدر ؛ أن “قوة أمنية احبطت عملية إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي بقضاء الكوفة جنوبي النجف”، مبينا أن ” الأجهزة اعتقلت الجاني وهو طفل من منطقة الشيشان (تجاوزات)”.وأضاف المصدر، أن “حدثاً كان بحوزته كيس أسود اللون بداخله أعواد الكبريت (عود ثقاب)، حيث اعترف أنه تم إرساله من قبل أحد الأشخاص لغرض احراقها داخل المشفى”.وبين المصدر، أن “الحدث تم نقله لمركز شرطة مسلم ابن عقيل لغرض إكمال إجراءات التحقيق معه”.

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