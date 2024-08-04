مصدر أمني:إلقاء القبض على (13) أجنبياً وسط بغداد لمخالفتهم شروط الإقامة

مصدر أمني:إلقاء القبض على (13) أجنبياً وسط بغداد لمخالفتهم شروط الإقامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الأحد، بإلقاء القبض على 13 اجنبياً وسط بغداد لمخالفتهم شروط الإقامة.وقال المصدر، إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 9 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية ضمن قاطع مركز شرطة ملعب الشعب لمخالفتهم شروط الإقامة”.وأشار الى “القبض على 4 آخرين يحملون الجنسية البنغلاديشية ضمن قاطع الكرادة”.وتشن القوات الامنية العراقية حملات أمنية كبيرة لإلقاء القبض على المخالفين لشروط الإقامة والذين أغلبهم من حملة الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية والمصرية.

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