مصدر أمني:إيران أبلغت زعماء الإطار برفضها تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية

مصدر أمني:إيران أبلغت زعماء الإطار برفضها تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف مصدر إطاري، السبت، إن إيران أبلغت زعماء الإطار برفضها تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، وأضاف المصدر، أن إيران ترفض إطلاق سراح ” الإرهابيين” الذين ألقي القبض عليهم من قبل المخبر السري لفصائل الحشد الشعبي ، وتابع المصدر ان إيران قلقة من إطلاق سراح الإرهابيين  لأنه سيمهد الطريق أمام عودة المجاميع الارهابية بحجج واهية بضغط من الأحزاب السنّية “.

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