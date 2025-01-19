مصدر أمني:إيران ترسل مخدراتها للعراق من خلال الشاحنات التي تحمل البطاطا وغيرها

مصدر أمني:إيران ترسل مخدراتها للعراق من خلال الشاحنات التي تحمل البطاطا وغيرها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، الاحد، عن إحباط محاولتين لتهريب مواد مخدرة عبر معبر حدودي مع إيران، فيما أكد اعتقال متهمين اثنين من الايرانيين خلال العملية. وقال المصدر ، إن “الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع فرق (K9)، تمكنت من إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة داخل شحنات بطاطا قادمة من إيران”، لافتا إلى أن “اثنين من الإيرانيين تم اعتقالهما وهما الآن رهن الاحتجاز في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة”.وأشار إلى أن “استخدام شحنات البطاطا كوسيلة للتمويه لإدخال المخدرات، يعد من الأساليب التي يلجأ إليها بعض تجار المخدرات الإيرانية بالتعاون مع الميليشيات الحشدوية المتنفذة، خاصة عبر منافذ الحدود مع إيران”.وأضاف، أن “مفارز (K9) نجحت في قطع الطريق على هذه الطريقة، حيث تم إحباط الشحنتين، بالإضافة إلى شحنات أخرى خلال الأشهر الماضية عبر نفس الأسلوب”، مؤكدا أن “هناك جهوداً مكثفة وأوامر مشددة من بغداد لمكافحة تهريب المواد المخدرة الايرانية عبر المعابر الحدودية”.وشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في ظاهرة تجارة المخدرات من خلال فصائل الحشد الشعبي ، وبصورة جعلت منها تهديدا مباشرا للأمن الوطني، إذ تحول العراق من مجرد ممر إقليمي لعبور المخدرات، إلى مركز رئيس من مراكز تجارة المخدرات العابرة للحدود، وهو ما قد يجعل من هذه التجارة تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة، نظرا للمشكلات التي تنتج عنها.

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