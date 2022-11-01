مصدر أمني:اعتقال مدير شرطة نفط الجنوب وضابط آخر

مصدر أمني:اعتقال مدير شرطة نفط الجنوب وضابط آخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال آمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب.وقال المصدر، إن الاعتقال تم بناءً على أوامر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والذي قرر ايضاً توقيف مدير شرطة نفط الجنوب.ولفت إلى أن القرارات هذه مرتبطة بملف توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، والتي يتم التحقيق فيها، وسيتم اعلان تفاصيلها لاحقاً.

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