مصدر أمني:اعتقال مسؤول في جماعة “القربان”

مصدر أمني:اعتقال مسؤول في جماعة “القربان”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، باعتقال مسؤول في هيئة توزيع بغداد التابعة للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، بسبب انتمائه لجماعة “القربان” المرتبطة بالتيار الصدري.وقال المصدر ، إن” قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت المدعو (وسام وحيد ابو الحسن)، الذي يعمل “وكيل أول لمدير قسم الغاز” في هيئة توزيع بغداد، بسبب انتمائه إلى جماعة القربان، حيث تم اعتقاله بمحافظة النجف الأشرف”.وأضاف، أنه” تم سحب يده وسحب صلاحياته من الدائرة التي يعمل فيها، وإحالته إلى الجهات المختصة”.

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