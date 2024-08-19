مصدر أمني:البحث جار لإلقاء القبض على مدير مركز حوار الرافدين

مصدر أمني:البحث جار لإلقاء القبض على مدير مركز حوار الرافدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية تابعة لوحدة العمليات الخاصة (سوات) داهمت مقر مركز الرافدين للحوار بهدف اعتقال رئيسه زيد الطالقاني.وقال المصدر ، إن القوة الأمنية قامت بسحب أفراد الحماية الأمنية كافة ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة في المركز، ومع ذلك، لم يتم القبض على الطالقاني نظرًا لعدم تواجده في المركز وقت المداهمة.وكانت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، كشفت  عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.وطبقا للوثائق، ، أن “قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وبينت، أن “المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *