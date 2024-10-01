مصدر أمني:الحشد الشعبي يقصف قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد الدولي

مصدر أمني:الحشد الشعبي يقصف قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد الدولي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، ليلة الاثنين- الثلاثاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر ، إن  الحشد الشعبي قصف  بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والاخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الارهاب، والأخر قرب مدرج في المطار المدني،كما لفت المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد قامت به مجموعة من الحشد الشعبي ، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *