مصدر أمني:الحكم (5)سنوات سجن لمعاون محافظ الموصل بجريمة الفساد

مصدر أمني:الحكم (5)سنوات سجن لمعاون محافظ الموصل بجريمة الفساد
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 الموصل/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بصدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات، لمعاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي.وقال المصدر ، إن الحكم صدر بعد اتهام العباسي بالرشوة والفساد الإداري.وكان العباسي قد القي القبض عليه في السابع من شهر حزيران الجاري من منزله وفق اوامر قضائية صادرة بحقه ، على يد قوة من خلية الصقور

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