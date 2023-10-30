مصدر أمني:الحلبوسي أستولى على بعض معسكرات الجيش في الانبار وحوّلها إلى استثمار حزبي وشخصي

مصدر أمني:الحلبوسي أستولى على بعض معسكرات الجيش في الانبار وحوّلها إلى استثمار حزبي وشخصي
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر أمني في محافظة الانبار، عن استحواذ حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  على معسكر اللواء الثامن ضمن الانبار لتحويله الى قطع أراضي ومقر حزبي لتقدم.وقال المصدر ،ان “حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والذي يتولى ادارة شؤون المحافظة القيادات الامنية استحوذ على موقع اللواء الثامن في مدينة الرمادي، بعد انسحاب قوات الجيش من مبنى اللواء الى خارج المحافظة بأمر من الجهات المعنية حيث مهد الحلبوسي لسرقة ارض اللواء والتصرف بها وتحويها الى فرصة استثمارية وسط صمت الجهات الرقابية وعدم اتخاذها اي موقف قانوني”.واضاف المصدر ان “خلافات نشبت سابقا بين محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وقائد عمليات الانبار الاسبق الفريق الركن ناصر الغنام على خلفية اعتراض الغنام على منع التصرف بأملاك الدولة ما دعا الحلبوسي الى استخدام منصبه ومعارفه لنقل الغنام الى خارج المحافظة ليتسنى له السيطرة على الموقع”. وأوضح ان “مساحة اللواء الثامن 300 دونم وتم احالة الموقع للاستثمار واناطته لشركة اماراتية بإشراف مباشر من الحلبوسي”، موضحا ان” مواقع حكومية تم الاستيلاء عليها من قبل الحلبوسي مستغلا سطوته على ادارة شؤون المحافظة وعدم وجود اي منافس سياسي داخل حكومة الانبار المحلية التي يرأسها محافظة الانبار والقيادي في حزب تقدم علي فرحان الدليمي، مؤكدا ان “مساعي تبذل لفتح ملف ارض اللواء  الثامن والجهات الى مهدت للتصرف بملكيتها”.

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