مصدر أمني:انفجار مستودع للعتاد لميليشيا كتائب حزب الله في الصويرة

مصدر أمني:انفجار مستودع للعتاد لميليشيا كتائب حزب الله في الصويرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم، بوقوع انفجار داخل مخزن للعتاد تابع لـ”كتائب حزب الله” في مدينة الصويرة بمحافظة واسط.وقال المصدر ، إن الحادث وقع عندما اندلع حريق في حشائش بالقرب من احدى الحاويات المدفونة تحت الأرض مساء أمس الاثنين، وبسبب سوء التخزين حصل الانفجار”.وأضاف أن العتاد تابع للكتائب، وموضوع خارج اسوار معسكر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي في قضاء الصويرة. 

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