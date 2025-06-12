مصدر أمني:تحشيد عسكري في القواعد الأمريكية بالعراق

مصدر أمني:تحشيد عسكري في القواعد الأمريكية بالعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، عن حقيقة وصول تعزيزات للقوات الأمريكية في أربيل والانبار.وقال المصدر ،” إن “القوات التي وصلت إلى أربيل قادمة من سوريا في إطار التعزيزات، وهو أمر يحدث باستمرار”، مؤكداً “‘على ان زيادة  عدد القوات الامريكية في أربيل والانبار طبيعي”.وأضاف أن “وضع القنصلية الأمريكية في أربيل طبيعي، ولا توجد تحصينات جديدة أو نقل للموظفين”.في سياق متصل أفادت مصادر مطلعة، امس الأربعاء (11 حزيران 2025)، بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في محافظة أربيل والانبار، بعد انسحاب جزئي من سوريا.وأوضحت المصادر، أن هذه التعزيزات تأتي ضمن إعادة تموضع تكتيكي للقوات الأمريكية في المنطقة، حيث نُقلت وحدات ومعدات عسكرية إلى قاعدة حرير قرب أربيل.وأشارت إلى أن التحركات العسكرية لا تعني توسيع العمليات، بل تهدف إلى الحفاظ على توازن الانتشار وتأمين المصالح اللوجستية والدفاعية في ضوء التغيرات الأمنية الإقليمية.

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