مصدر أمني:تشديد أمني حول السفارة السورية في بغداد

مصدر أمني:تشديد أمني حول السفارة السورية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوجود انتشار أمني مكثف حول السفارة السورية في العاصمة العراقية بغداد.وقال المصدر، إن السفارة السورية في بغداد تشهد منذ مساء أمس، اجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق الطريق المؤدي إليها في منطقة المنصور.وأوضح المصدر، أن “قوات حماية السفارات انتشرت بشكل مكثف وأغلقت الطريق كإجراء احترازي تحسباً لأي طارئ”.وأشار إلى أن “هذه التوجيهات صدرت بعد رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة، ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية ومنع الاقتراب من محيط السفارة مع التأكيد على اليقظة والحيطة”.

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