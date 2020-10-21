مصدر أمني:تقرير مجزرة الفرحاتية سيرفع يوم غد الخميس من قبل الأمن النيابية

مصدر أمني:تقرير مجزرة الفرحاتية سيرفع يوم غد الخميس من قبل الأمن النيابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في لجنة الامن والدفاع النيابية, الأربعاء, بأن اللجنة النيابية بشأن التحقيق في قضية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين قد اوشكت على الانتهاء من انجاز يوم تقريرها حيث سيتم رفعه غد الى رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر  , ان “لجنة الامن والدفاع النيابية قد اوشكت على الانتهاء من تحقيقتها بشأن حادثة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين”, مبينا ان “اللجنة سترفع تقريرها النهائي الى رئاسة مجلس النواب يوم غد وبدوره سيتم رفعه الى الجهات الأمنية الاتحادية”.وأضاف المصدر، أن “اللجنة توصلت الى عدد من الحقائق بالقضية”, كاشفا عن “وجود اختراق لبعض العناصر في الأجهزة الأمنية , إضافة الى تسجيل وجود ضعف في الأداء الأمني والاستخباري”.وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر كشف، امس الثلاثاء، عن انتماء اربعة من شهداء مجزرة الفرحاتية في بلد الى الحشد الشعبي، مبينا ان لجنة التحقيق ستغلن النتائج خلال الـ 48 ساعة المقبلة. 

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