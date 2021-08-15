مصدر أمني:حريق الكرادة اليوم بفعل من عمار الحكيم للإستيلاء على الأرض

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، السيطرة على حريقي الكرادة والغزالية، في بغداد.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، بحسب الوكالة الرسمية، إن “حريق ساحة التحريات في الكرادة حصل قبل الساعة 7 صباحاً في مخزن للأدوات الإحتياطية والآليات الثقيلة، حيث اشترك في إخماده أكثر من 20 فرقة دفاع مدني”، مبيناً أنه “تمت السيطرة على الحريق بإشراف مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان”.وأضاف أنه “تم حصر الحادث داخل المخزن ومنع انتشار النيران للأبنية المجاورة له “، لافتاً إلى أن “الحريق لم يسجل أيّة خسائر بشرية، إلا أنه ترك خسائر مادية في المواد الموجودة بالمخزن”.وتابع أن “مفارز الأدلة الجنائية التي تم استدعائها من قبل فرق الدفاع المدني وصلت الى المكان لتحديد أسباب الحريق”.وذكر مصدر امني اليوم،ان الحريق بفعل فاعل من اتباع تيار الحكمة وبتوجيه من عمار الحكيم للسيطرة على الارض وضمها الى امبراطوريته العقارية وعلى الادعاء العام التحقق في الموضوع بشكل محايد دون تردد.