مصدر أمني:حكومة مسرور رفضت نشر قوات الحدود الاتحادية على الشريط الصفري مع إيران

مصدر أمني:حكومة مسرور رفضت نشر قوات الحدود الاتحادية على الشريط الصفري مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أفاد مصدر أمني ، ان حكومة البارزاني رفضت نشر قوات الحدود الاتحادية من العرب على الشريط الحدود الصفري مع إيران ، وأضاف المصدر ، ان السوداني وافق على طلب البارزاني  بفتح باب التطوع للأكراد فقط لزيادة  قوة البيشمركة على حساب امن العراق في حين أصل المشكلة هو لمنع نشاط المعارضة الكردية الايرانية من قيام بالهجمات ضد الحرس الثوري، وتساءل المصدر ، كيف سبكون  المنع والأكراد من يقومون بحراسة الحدود؟. هذا وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم الخميس، تفاصيل فتح باب التطوع ضمن قوات حرس الحدود، مؤكدا أنه لابناء محافظات كردستان حصرا وذكر معن في حديث صحفي، ان “التقديم يكون من خلال مديرية إدارة التطوع للإنضمام ضمن صفوف قيادة قوات قوات حرس الحدود المنطقة الأولى أي ضمن إقليم كردستان “.واوضح ان “فتح التطوع جاء ضمن عملية تدعيم قوات حرس الحدود في محافظات اقليم كردستان “. وكانت قوات حرس الحدود / المنطقة الأولى التي تشمل حدود إقليم كردستان، قد اعلنت امس الاول عن فتح باب التطوع على ملاك قوات الحدود لقبول 3 آلاف منتسب جديد في هذه القوات.

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