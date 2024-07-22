مصدر أمني:ضبط(822)كغم من المخدرات الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية

مصدر أمني:ضبط(822)كغم من المخدرات الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني ،اليوم الاثنين، إن “وزيري داخلية إيران والكويت وصلا بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات”.ويشارك في المؤتمر، وزراء داخلية من دول الجوار وغير الجوار، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري.وقال ميري في وقت سابق، إن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية، من ضبط مواد مخدرة بكمية إجمالية بلغت طنًا و822 كيلوغرامًا، وتضمنت هذه المواد (الكريستال، الترامول، الحشيش، الأفيون، الهيروين، والكوكايين)، مما أظهر انخفاضًا بنسبة 4% في جرائم المخدرات مقارنة بالأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، كما تم القبض على 7,705 متهمين في مجال جرائم المخدرات.

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