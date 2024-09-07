مصدر أمني:طرد مسؤول منظمة بدر من مقره في الناصرية

مصدر أمني:طرد مسؤول منظمة بدر من مقره في الناصرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، السبت، باقتحام مجموعة تابعة لمنظمة بدر مقر المنظمة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة. وقال المصدر ، إن “مجموعة تنتمي لمنظمة بدر يقودها (أبو الوليد الجابري) اقتحمت اليوم مقر منظمة بدر في الناصرية وقامت بطرد مسؤول المنظمة (ابو لقاء العامري)، فيما اعلن المقتحمون ثورة تصحيح المسار داخل المنظمة في ذي قار”. وبين المصدر، أن “دوافع المقتحمين لمقر المنظمة تعود لخلافات داخلية تتعلق بالنفوذ”. ولفت إلى أن “المجموعة أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة المسؤول السابق لإدارتها من جديد”.

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