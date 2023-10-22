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قضاء زيدان يصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق (رغد صدام حسين)
تحالف الانبار:الحلبوسي مستمر في استغلال موارد الدولة لدعاية حزبه الانتخابية
الحكومة تدعو الشعب للتبرع بمبالغ مالية لغزة دون مشاركة سراق المال العام
مصدر أمني:قصف جديد لقاعدة عين الأسد غربي الانبار من قبل الحشد الشعبي
مؤسسة التمويل الدولية:العراق بحاجة إلى (233) مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية
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- عربية ودولية
خلافات قمة القاهرة وراء عدم إصدار البيان الختامي
العاهل الأردني:إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرار عدوانها على غزة جريمة حرب
لافروف:خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية
الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
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- اقتصادية
مؤسسة التمويل الدولية:العراق بحاجة إلى (233) مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية
العلاق:للحفاظ على سعر صرف الدولار نبيع أكثر من (200) دولار يومياً!
بالوثيقة..طلب نيابي لحل هيئة اعمار النجف
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار= 160500 ديناراً
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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بالوثيقة..النزاهة تتحرك لكشف أملاك الحلبوسي وزوجتيه في الخارج
الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
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- اذاعة INN